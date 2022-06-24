Мэр Краматорска Александр Гончаренко прокомментировал "Стране" заявление заместителя главы Минобороны Анны Маляр о том, что в ближайшее время российские войска будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск, а затем попытаются взять Краматорск и Славянск.

"Мы видим, что происходит в Северодонецке и Лисичанске. Если наши войска будут отходить, то враг будет двигаться в нашем направлении. Но мы верим, что этого не произойдёт вообще и верим в ВСУ. Также есть другая информация о том, что наступление России должно остановиться через две-три недели, поэтому тяжело комментировать. Мы понимаем, что, если у врага есть цель захватить Донецкую и Луганскую области в админграницах, то он не будет останавливаться. Тогда вопрос, как быстро придёт дальнобойное оружие, чтобы можно было остановить врага даже в случае, если врагу удастся взять Лисичанск. Насколько мы сможем остановить их на подступах к Бахмуту, поскольку после него - Краматорск и Славянск", - прокомментировал мэр.

Также он добавил, что в городе спокойно, но вдали слышны взрывы.

"Мы слышим взрывы на настоянии 25-30 километров в направлении Лимана, Изюма и Святогорска. В нашем городе тихо, не могу жаловаться. Последний раз нас обстреливали пятого мая, к счастью, больше обстрелов не было. Но гарантий, что они не будут стрелять по городу, нет", — сказал мэр.

Кроме этого, пока некоторые посёлки и общины без водоснабжения.

"Сейчас возобновляем водоснабжение. Были повреждены высоковольтные линии передач. Это связано с боевыми действиями в направлении Изюма и Лимана. Надеюсь, что "Вода Донбасса" и "ДТЭК" справятся", - отметил Гончаренко.

По его словам, в городе стабилизировалась ситуация с топливом.

"Коммунальный транспорт обеспечен. В продаже для населения есть газ по 51 гривну за литр, дизельное топливо - 70 гривен за литр. Есть определённые перебои с бензином", - сказал мэр Краматорска.

Также он отметил, что в городе сейчас проживает 60 тысяч человек. Однако желающих эвакуироваться пока нет.

"Работает "сарафанное радио". Люди слышат о прилетах на окрестностях Славянска, о том, что там возобновился выезд людей. У нас, к сожалению, желающих эвакуироваться нет. В случае чего, я считаю, что 10 тысяч человек выедут на собственных авто. Для тех, у кого будет желание выехать автобусом - предоставим мгновенно", - сообщил Гончаренко.

Напомним, в США не думают, что HIMARS могут изменить ситуацию на фронте в Украине.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.