Донецкая прокуратура выдвинула подозрение жителю Бахмута за передачу россиянам данных о местах дислокации Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

По версии следствия, в июне 2022 года 39-летний мужчина добровольно сотрудничал с представителями ФСБ РФ и передавал представителю спецслужбы россиян через текстовые сообщения в сети Интернет данные с координатами о местах дислокации военнослужащих и военной техники ВСУ на территории Бахмута.

"Полученная от подозреваемого информация использовалась захватчиками против украинских защитников. 19 июня его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении прокуратуры.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что на Донецком направлении оккупационные войска пытаются продвинуться в направлении Бахмута.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.