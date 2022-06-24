В воскресенье, 24 июня, президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам.

"Страна" собрала основные тезисы из обращения президента:

Весь день идет обсуждение решения ЕС о статусе кандидата для Украины. Говорят, как будет тяжело. Но давайте немного порадуемся. Не нужно стесняться своих достижений. Семь требований ЕС нас не пугают, потому что мы выполнили сто. Мы точно одолеем этот путь. Были времена, когда мы не могли вечером взять билет, чтобы утром полететь в ЕС. Но мы все изменили. Не утешайтесь тем, что это оплеуха Москве. Радуйтесь тому, что это наша победа.

Напомним, война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.