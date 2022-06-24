"Семь требований ЕС нас не пугают, потому что мы выполнили сто". Вечернее обращение Зеленского к украинцам
В воскресенье, 24 июня, президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам.
"Страна" собрала основные тезисы из обращения президента:
- Весь день идет обсуждение решения ЕС о статусе кандидата для Украины. Говорят, как будет тяжело. Но давайте немного порадуемся. Не нужно стесняться своих достижений.
- Семь требований ЕС нас не пугают, потому что мы выполнили сто. Мы точно одолеем этот путь.
- Были времена, когда мы не могли вечером взять билет, чтобы утром полететь в ЕС. Но мы все изменили.
- Не утешайтесь тем, что это оплеуха Москве. Радуйтесь тому, что это наша победа.
Напомним, война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.