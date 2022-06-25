Премьеру нового боевика Гая Ричи "Операция Фортуна" перенесли на конец года из-за "украинского вопроса", сообщает Daily Mail.

По сюжету, главный герой в исполнении Джейсона Стэтхема вынужден разбираться с плохими парнями со всех концов света. Среди них есть и украинские гангстеры, по поводу которых в фильме ведется такой разговор:

- Я внедрюсь в банду украинцев

- Ты только не забудь их сперва в кино сводить, ну, перед тем, как будешь в них "внедряться".

В условиях войны в Украине создатели фильма посчитали такую фразу некорректной, в связи с чем был отменен прокат фильма (его планировали начать в марте). Теперь его сдвинули на декабрь, а "антиукраинская" реплика будет убрана.

Ранее "Страна" писала, что сценарист и шоуранер политического триллера, сериала "Карточный домик" Бо Уиллимон планирует снять документальный фильм о военных преступлениях войск РФ в Буче.

Также мы рассказывали, что в сети появились кадры из американского сериала "Властелин колец: Кольца власти", который выйдет 2 сентября 2022 года. На кадрах запечатлены в основном орки, что уже вызвало понятные ассоциации в украинском сегменте сети, так как "орками" многие называют российских военных.