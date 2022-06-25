В патрульной полиции рассказали, что участились сообщения о потерях сознания гражданами из-за сильной жары. В связи с этим они решили напомнить людям, как пережить летний зной. Пост появился в Telegram-канале правоохранителей.

"Известный факт, что во время сильной жары легко заработать обезвоживание или тепловой удар. Чтобы этого не произошло, нужно позаботиться о себе и принять определенные меры", - говорится в сообщении.

В частности, правоохранители рекомендуют:

Пить достаточно жидкости. Во время жары тело человека теряет влагу, поэтому ее уровень нужно оперативно пополнять, чтобы все системы организма работали правильно. Желательно носить с собой бутылку воды;

Никогда не оставлять детей, пожилых людей или животных в закрытых автомобилях. Температура там может удваиваться каждые несколько минут;

Охлаждаться всеми возможными способами. Прикладывать влажное полотенце, опускать руки/ноги в холодную воду, принимать контрастный душ.

Планировать свой день так, чтобы большую часть проводить в прохладном здании, а не на солнце. В частности, самую жаркую часть дня, ближе к полудню. Если нужно выйти – не забывать о солнцезащитном креме.

Если остаетесь дома – блокируйте доступ солнечных лучей в помещение.

Носить свободную одежду из натуральной ткани. Например, хлопка или льна.

Есть чаще и небольшими порциями. Выбирать легкую и прохладную еду, например, салаты.

В самую жаркую часть дня избегать интенсивной активности - спорта, ремонта или садовых работ. Планировать их на вечер.

Напомним, жара в Украине, по прогнозам синоптиков, набирает обороты.

Также мы писали о том, что ученые обещают Европе ежегодную жару в 50 градусов, если срочно не сократить выброс парниковых газов.