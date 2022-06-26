Власти ЮАР пытаются установить, почему в местном клубе на побережье Индийского океана были обнаружены тела 22 человек. Об этом сообщает ВВС.

По информации журналистов, никаких физических повреждений на телах людей не нашли. Известно, что большинству было от 18 до 20 лет, а некоторым около 15.

Причина массовой гибели молодых людей пока не установлена. Местные издания пишут, что трагедия могла произойти в результате давки или отравления.

Сейчас телами занимаются морги – там анонсировали проведение токсикологической экспертизы, с помощью которой попытаются определить, от чего умерли посетители клуба.

В то же время местный чиновник рассказал, что в ту ночь в клубе было много старшеклассников, которые отмечали окончание учебного года и сдачу экзаменов.

Глава правительства Восточно-Капской провинции ЮАР Оскар Мабуйяне рассказал, что сейчас преждевременно говорить о причинах. Но при этом осудил "неограниченное употребление спиртного".

"Нельзя просто так торговать среди людей и думать, что молодежь не будет заниматься экспериментами", - сказал он.

Напомним, женщина из ЮАР болела СOVID-19 с января по ноябрь 2021 года. За это время вирус накопил в ее организме 21 мутацию.

Страна также писала, что обнаруженный в ЮАР вирус NeoCoV, о котором сообщили китайские ученые, оказался не новым. Он существует уже некоторое время.