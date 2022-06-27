В результате сегодняшнего обстрела Харькова трое человек погибли, 15 получили ранения. Об этом сообщает советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова в своем Телеграм.

По словам Поповой, данное количество жертв обстрела не окончательное.

Видео сегодняшних прилётов в Харьков публикуют городские паблики.

Также "Суспильне" публикует фото последствий авиаудара, на которых видно, что погибшими были - мирные люди, отдыхавшие во дворе дома.

Ранее "Страна" писала, что 25 июня жителей Харькова предупреждали об угрозе обстрелов до конца дня.

Ночью 27 июня российские войска обстреляли школу в Харькове.

Тем временем война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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Подробности событий за 26 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".