В Кременчуге спасатели обнаружили еще пять фрагментов тел во время разбора завалов ТРЦ, в который 27 июня ударила вражеская ракета. Таким образом общее число фрагментов возросло до 22. Об этом сообщает ГСЧС.

Также ранее сообщалось об обнаружении 18 тел погибших в результате ракетного удара.

Напомним, ранее Данилов заявил, что по Кременчугу были выпущены две ракеты из самолетов.

Также мы публиковали рассказ работников Амстора, которые находились внутри ТЦ, когда в него прилетела ракета.

Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 29 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".