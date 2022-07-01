В июле в неподконтрольном Донецке собираются изменить телефонный городской код на российский.

Об этом сообщил т.н. "мэр" Донецка Алексей Кулемзин.

В Донецке планируют изменить телефонный городской код с украинского +38 (062) на российский +7 (856).

Ранее в т.н. "ДНР" сообщили, что на российский телефонный код перешли мобильные операторы. Для всех абонентов компании РОС "Феникс" код +38 (071) изменился на +7 (949).

После этого в Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что заявление о присвоении абонентам ОРДЛО российского телефонного кода +7 является очередной манипуляцией. Коды непризнанных мобильных операторов "Феникс" и "Лугаком" действительно изменились, но абоненты сообщали, что с "Феникса" можно позвонить только на российский "МегаФон", а с "Лугакома – только на российский "МТС".

В Центре противодействия дезинформации заявили, что "Феникс" и "Лугаком" все равно остаются непризнанными операторами, с которыми ни одна страна, даже РФ, не заключили договор о роуминге.

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