Американские военные приступили к финальным ключевым испытаниям новых ракет с использованием микроволновых систем. Они проводятся в Калифорнии по итогам пяти лет работы над проектом и должны завершиться до конца лета.

Об этом сообщает портал Defence News со ссылкой на разработчиков в Пентагоне.

Испытываемое электромагнитное некинетическое ударное оружие (HiJENKS) обладает высокой мощностью. Оно предназначено для вывода из строя электронных систем противника с использованием микроволновой технологии.

HiJENKS - преемник предыдущего проекта американских военных, где также использовалась микроволновая технология для вывода из строя электроники противника. Но новые ракеты уменьшены в размерах и могут применяться в более сложных условиях на широком спектре систем-носителей.

Как писала "Страна", в мае США провели успешные испытания своей сверхзвуковой ракеты AGM-183A. Ее запустили с бомбардировщика B-52 над Тихим океаном. Снаряд в пять раз превысил скорость звука.

А вот на днях на Гавайях провалились летные испытания американской гиперзвуковой ракеты в рамках программы неядерного быстрого удара. Испытания потерпели неудачу из-за неназванных проблем с запуском ракеты.