Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о положении в Украине по состоянию на 18:00 8 июля. ВСУ нанесли мощный удар по позициям войск РВ в Верхнекаменском районе.

Сводка опубликована в Фейсбуке.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси ведут разведку, усиливают меры по противодействию техническим средствам разведки, прежде всего БПЛА. На территории страны продлили закрытие воздушного пространства над южной частью до 7 октября. Запрет на полеты воздушных судов действует с 24 февраля.

На Харьковском направлении противник ведет оборонительные действия и пытается улучшить тактическое положение в отдельных районах. Обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии окрестности и город Харьков, а также Уды, Дементиевку, Лебяжье, Песчаное, Замуловку, Петровку, Питомник, Мосьпаново, Коробочкино, Слатино, Светличное, Шевеловку, Победу, Верхний. Недалеко от Дементиевки ВСУ дважды отбили штурм врага и отбросили его обратно. Противник нанес авиаудар вблизи Петровки.

На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое свое положение. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Мазановки, Краснополья, Гусаровки, Новопавловки, Красного, Вернополья и Крестища. Наступательные действия РФ в районе Богородичного захлебнулись в результате огневого поражения, оккупанты с потерями отошли.

На Краматорском направлении враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру у Северска, Серебрянки, Карповки, Славянска и Кривой Луки. Авиаудар зафиксирован вблизи Татьяновки. Силы обороны Украины нанесли мощный удар по позициям противника в Верхнекаменском районе, заставив его отойти от населенного пункта.

На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции вблизи Спорного, Ивано-Дарьевки, Нью-Йорка и в районе Углегорской ТЭС. Совершил авиаудары недалеко от Берестового и Покровского. При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты безуспешно пытались вести наступление у Спорного и Ивано-Дарьевки, понесли потери и отошли. Продолжаются бои вблизи Веселой Долины.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Враг нанес авиационные удары недалеко от Новоандреевки.

В Южнобугском направлении подразделения противника пытались наступать у Великого Артаково. ВСУ быстро подавили эту попытку и отогнали врага. Сохраняется большая угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи в акватории Черного и Азовского морей, продолжается блокировка гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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