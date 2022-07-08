В Украине разрушено около 3,5 тысяч станций мобильных операторов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель по развитию мобильной связи Министерства цифровой трансформации Станислав Прибытько.

По его словам, станции восстанавливают даже те сотрудники компаний, которые находятся на оккупированных территориях.

"Они берут на складах оборудование, которое осталось, ремонтируют вышки, делают максимально, что могут", - рассказал Прибитько.

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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