Белый дом попытался пояснить очередной ляп президента США Джо Байдена, когда он прочитал вслух ремарки телесуфлера, не предназначенные для озвучивания.

По официальной версии, из расшифровки по итогам мероприятия следует, что Байден не озвучил подсказку для себя в телесуфлере, а якобы не зачитал половину написанной фразы "позвольте мне повторить высказывание". В итоге, дескать, получилось "повторить высказывание".

Напомним, в речи Байдена промелькнула еще одна ремарка, которую администрация никак не прокомментировала: "конец цитаты".

"Женщины не лишены электоральной или политической власти. Стоит отметить, что процент зарегистрированных женщин-избирателей, которые отдают голоса, всегда выше, чем поступающих так мужчин. Конец цитаты. Повторить высказывание. Женщины не лишены электоральной и/или политической власти, или... точнее сказать не и/или, или политической власти", - сказал Байден.

Как писала "Страна", 4 июля Байден попытался описать Америку одним словом и в итоге произнес невоспроизводимую абракадабру из звуков.

А весной глава Белого дома после публичного выступления попытался пожать руку пустоте.