В ночных заведениях Южноафриканской республики произошел очередной случай массовой гибели подростков и молодых людей.

Об этом сообщил телеканал eNCA.

Однако на этот раз причина гибели установлена - перестрелка между группой людей.

Сообщается, что по меньшей мере 14 человек погибли в результате стрельбы в баре на окраине Йоханнесбурга, в пригороде Соуэто в ночь на воскресенье.

Также, по информации журналистов еще 10 человек получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.

Напомним, не так давно в ночном клубе в прибрежном городе Ист-Лондон в Южно-Африканской Республике погибли 22 подростка. Трагедия произошла по непонятным причинам - то ли в результате сильной давки, то ли из-за отравления какими-то веществами, распыленными в воздухе. По информации журналистов, никаких физических повреждений на телах людей не нашли. Известно, что большинству было от 18 до 20 лет, а некоторым около 15.

"Страна" также писала, что обнаруженный в ЮАР вирус NeoCoV, о котором сообщили китайские ученые, оказался не новым. Он существует уже некоторое время.