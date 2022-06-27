Причина загадочной смерти 22 подростков в ночном клубе южноафриканского города Ист-Лондон до сих пор не установлена.

Об этом пишет Guardian.

Изначально предполагалось, что подростки могли погибнуть в результате давки. Однако в отделе безопасности Восточно-Капской провинции исключили эту версию, поскольку на их телах нет видимых повреждений.

Как сообщает TimesLIVE, по словам одного из выживших участников вечеринки, людям было трудно дышать, потому что персонал заведения что-то распылил.

По данным издания, погибшим было от 13 до 17 лет. Они собрались в ночном заведении, чтобы отпраздновать окончание экзаменов в середине года.

Высокопоставленные чиновники ЮАР прибыли в Ист-Лондон, чтобы помочь разобраться в причинах трагедии.

Ранее сообщалось, что ученые из Уханя обнаружили новый тип коронавируса в ЮАР.

Также мы писали, что в ЮАР женщина с ВИЧ почти год болела ковидом и в ее организме коронавирус накопил 21 мутацию.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

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