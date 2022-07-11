В новом выпуске "Масяни" Китай бомбит крупные города России, а главные герои пытаются спастись от бомбежек в подвалах и метро.

Выпуск называется "Санкт-Мариубург".

В начале серии Хрюндель будит Масяню и сообщает ей, что ночью были взрывы в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Твери и других городах. Оказывается, это Китай решил "спасти РФ от нацизма".

В подвале с детьми Хрюндель и Масяня читают новости об уничтожении исторических зданий, а по дороге домой видят тело соседки, а затем вся семья гибнет.

В конце происходящее оказывается сном, а Масяня извиняется, что мультфильм "получился несмешной".

Напомним, ранее автор Масяни Сергей Куваев осудил вторжение РФ в Украину и выпустил серию "Масяни", где та вынуждает Путина совершить суицид.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.