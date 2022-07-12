В Токио начались похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ, который погиб в воскресенье от огнестрельного ранения во время выступления в городе Нара. На похоронной церемонии будет присутствовать ограниченный круг людей.

Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK.

11 июля в храме прошла традиционная церемония прощания по буддистскому обряду "цуя". На ней присутствовали почти 2,5 тыс. человек из близкого окружения Абэ.

Также в сети публикуют видео, на котором видна очередь из желающих проститься с Синдзо Абэ возле храма.

Напомним, Абэ выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. В это время в него выстрелили. Абэ получил ранение в грудь и потерял сознание, его госпитализировали, однако спасти экс-премьера не удалось.

Правоохранители поймали стрелка. Им оказался 41-летний безработный бывший моряк Сил самообороны Японии Тецуя Ямагами. Он признался в убийстве Синдзо Абэ. Ямагами обосновал свои действия тем, что питает ненависть к определенной группе, с которой, по его мнению, был связан экс-премьер. Также он признался, что заранее планировал убийство.

Вместе с тем, мы сообщали, что в Китае устраивают поминальные дискотеки по случаю смерти экс-премьера Японии.