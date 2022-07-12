Датский производитель конструкторов Lego окончательно покинет российский рынок.

Об этом заявил гендиректор российского подразделения Lego Евгений Чихачев в комментарии изданию Inc.

"Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок", - сказал Чихачев.

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