Производитель детских конструкторов Lego решил покинуть рынок РФ
Датский производитель конструкторов Lego окончательно покинет российский рынок.
Об этом заявил гендиректор российского подразделения Lego Евгений Чихачев в комментарии изданию Inc.
"Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок", - сказал Чихачев.
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