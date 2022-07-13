Французская компания Matiere передаст Украине 36 легкосборных мостов.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге для украинских и иностранных СМИ.

"Вместе с французским правительством и федерацией французских промышленников MEDEF мы договорились о передаче Украине 36 легкосборных мостов протяженностью от 23 до 46 метров от компании Matiere", — заявил Кулеба.

Эти конструкции используют для восстановления мостов, разрушенных из-за российского вторжения, в том числе на постоянной основе.

Мост производства Matiere

Инженеры Matiere прибудут в Украину 25 июля для первой оценочной миссии.

Министр не исключил, что Matiere развернет производство таких мостов в Украине.

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