Медики сообщили, сколько человек заболели туберкулезом в Украине за первый месяц лета
В Центре общественного здоровья рассказали, что в июне 2022 года в Украине зарегистрировано 1735 случаев туберкулеза. Из них:
- 1 325 новых случаев заболевания;
- 320 пациентов с рецидивом;
- 35 пациентов, возобновивших лечение после перерыва;
- 39 пациентов, начавших повторное лечение после неудачного;
- 15 других случаев;
- 1 пациент с неизвестной историей предварительного лечения.
В июне 2022 года от туберкулеза лечились 12 758 человек.
Если вы не меняли место проживания, вы можете обратиться к своему семейному врачу для первичного осмотра и диагностики или обратиться к врачу-фтизиатру ближайшего противотуберкулезного учреждения даже без направления.
Если вы изменили место проживания и хотите обследоваться на туберкулез, можете обратиться к новому семейному врачу за консультацией. При обращении в амбулаторию заключать новую декларацию с врачом не нужно. Или вы можете обратиться в ближайший фтизиопульмонологический центр по самообращению. С собой нужно иметь паспорт или удостоверение ВПЛ.
Если вы лечили туберкулез, но выехали из своего региона в другой, нужно держать связь с врачом или найти нового.
Инфографика: Центр громадського здоров’я України
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