В Центре общественного здоровья рассказали, что в июне 2022 года в Украине зарегистрировано 1735 случаев туберкулеза. Из них:

1 325 новых случаев заболевания;

320 пациентов с рецидивом;

35 пациентов, возобновивших лечение после перерыва;

39 пациентов, начавших повторное лечение после неудачного;

15 других случаев;

1 пациент с неизвестной историей предварительного лечения.

В июне 2022 года от туберкулеза лечились 12 758 человек.

Если вы не меняли место проживания, вы можете обратиться к своему семейному врачу для первичного осмотра и диагностики или обратиться к врачу-фтизиатру ближайшего противотуберкулезного учреждения даже без направления.

Если вы изменили место проживания и хотите обследоваться на туберкулез, можете обратиться к новому семейному врачу за консультацией. При обращении в амбулаторию заключать новую декларацию с врачом не нужно. Или вы можете обратиться в ближайший фтизиопульмонологический центр по самообращению. С собой нужно иметь паспорт или удостоверение ВПЛ.

Если вы лечили туберкулез, но выехали из своего региона в другой, нужно держать связь с врачом или найти нового.

Инфографика: Центр громадського здоров’я України

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