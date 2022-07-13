Британские спецназовцы (бойцы подразделения SAS) в Афганистане неоднократно убивали задержанных и безоружных людей при подозрительных обстоятельствах. Одно подразделение SAS за время полугодовой командировки могло незаконно убить до 54 человек.

Об этом сообщает ВВС.

Журналисты телепрограммы "Панорама" ВВС обнаружили свидетельства того, что тогдашний глава SAS не передал улики в следственные органы, занимающиеся расследованием таких убийств.

Министерство обороны Великобритании утверждает, что британские войска "храбро и профессионально служили в Афганистане". По мнению министерства, телепрограмма "Панорама" сделала "необоснованные выводы из уже полностью расследованных обвинений".

По мнению ВВС, генералу сэру Марку Карлтон-Смиту, бывшему главе SAS, докладывали о предполагаемых незаконных убийствах, однако он не передал эту информацию в Королевскую военную полицию даже после того, как та начала расследование этих убийств. Сам генерал Карлтон-Смит, успевший побывать начальником главного штаба сухопутных сил Великобритании, прежде чем в июне этого года уйти в отставку, от комментариев отказался.

"Панорама" проанализировала сотни страниц оперативных отчетов SAS, включая рапорты о более чем десятке рейдов с целью уничтожения или захвата, проведенных подразделением SAS в провинции Гильменд в 2010-2011 годах.

Служившие в этом подразделении (официально оно называется эскадроном) рассказали ВВС, что были свидетелями того, как спецназовцы во время ночных рейдов убивали невооруженных людей. Они также заявили, что видели, как спецназовцы подбрасывали оружие на месте преступления, чтобы оправдать убийство безоружных людей - оставляли автоматы AK-47.

Сразу несколько человек, служивших в спецназе, утверждают, что разные подразделения соревновались друг с другом в том, кто убьет больше всех, и что подразделение, деятельность которого изучала ВВС, стремилось превзойти результат, достигнутый предыдущим подразделением, на смену которому оно прибыло.

Внутренняя электронная переписка демонстрирует, что офицеры спецназа самого высокого уровня знали о возможных незаконных убийствах, однако не докладывали о своих подозрениях военной полиции, хотя по закону обязаны были это делать.

Министерство обороны Великобритании заявило, что не может комментировать конкретные обвинения, но при этом подчеркнуло, что отказ от таких комментариев не должен восприниматься как признание фактологической точности этих обвинений. Как говорит представитель минобороны, британские вооруженные силы в Афганистане придерживались "высочайших стандартов" службы.

В ходе расследования ВВС проанализировала недавно полученные оперативные сводки, в которых содержатся подробности рапортов SAS о ночных рейдах. В них обнаружили схожие рапорты об афганцах, которых застрелили потому, что они после задержания выхватывали из-за занавесок или из-за других предметов домашней обстановки автоматы AK-47 или гранаты.

Так, 29 ноября 2010 года бойцы подразделения застрелили мужчину, которого ранее задержали и завели внутрь помещения , где тот "попытался вступить в бой с гранатой". 15 января 2011 года спецназовцы убили мужчину, которого ранее задержали и завели внутрь помещения, где тот "вынул из-под матраса ручную гранату и попытался ее бросить". 7 февраля спецназовцы застрелили мужчину, который, по их словам, "попытался открыть огонь по патрулю из автомата". Точно такое же объяснение было дано по поводу стрельбы с летальным исходом по задержанным 9 и 13 февраля. 16 февраля спецназовцы застрелили двух задержанных после того, как один из них выхватил гранату "из-за занавески", а второй "вытащил автомат AK-47 из-под стола". 1 апреля бойцами спецназа были застрелены двое задержанных, которых тоже отправили в помещение, где один "поднял AK-47", а второй "попытался бросить гранату".

Общее число смертей на счету этого подразделения за время полугодовой командировки достигло трехзначной цифры. При этом ни в одном из рейдов, изученных ВВС, ни один боец SAS не получил ранений.

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