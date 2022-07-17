Россияне нанесли новый удар по острову Змеиный, о чем сообщило оперативное командование "Юг".

По словам руководительницы пресс-центра командования Наталии Гуменюк, таким образом противник уничтожает остатки своей техники на острове.

"Это была попытка разведки, не развернут ли там гарнизон, который можно уничтожить. Но пока они бьют только по той технике, которую оставили сами. Наверное, есть еще, какие следы заметать", - сказала Гуменюк в эфире телемарафона.

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