В России потерпел крушение вертолет, за штурвалом которого был чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский. Вертолет вместе с тремя людьми нашли сгоревшим в 13 километрах южнее вулкана Узон на Камчатке.

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов, передают российские СМИ.

По словам чиновника, в районе места крушения вертолета была низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода.

Потерпевший крушение частный вертолет Robinson RA-07350 принадлежал компании отца спортсмена Владимира Малиновского, а сам 25-летний биатлонист управлял воздушным судном. С ним были еще двое пассажиров.

Вертолет выполнял частный рейс по маршруту Мильково — Долина гейзеров — кальдера вулкана Узон. Вылетел накануне в 12:22 по камчатскому времени и не вышел на связь в назначенное время.

МЧС не могло начать поисково-спасательную операцию из‑за тумана и сумерек. В поисках также участвовал вертолет территориального Центра медицины катастроф со спасателями.

Сейчас проводится расследование, чтобы выяснить все обстоятельства крушения.

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