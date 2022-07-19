Большинство из 21 жертвы нападения в школе техасского городка Ювальд (США) погибли еще до приезда полиции, но некоторые могли выжить, если бы не медлительность сотрудников правоохранительных органов.

К таким выводам пришло расследование майской стрельбы.

Созданная при палате представителей штата Техас комиссия нашла множество "упущений и промахов" в действиях как школьной администрации, так и силовых структур, которые 73 минуты ждали подкрепления, прежде чем начать штурм классной комнаты с вооруженным преступником.

Следствие установило, что преступник - 18-летний горожанин - произвел около сотни выстрелов в течение трех минут, которые прошли между его проникновением в здание и приездом полиции.

"Вместе с тем, исходя из информации о жертвах, которые выжили во время нападения и скончались позднее по пути в больницу, возможно, что некоторые жертвы могли бы остаться в живых, если бы им не пришлось ждать спасения 73 минуты", - утверждают конгрессмены.

В вину школе они поставили несоблюдение политики "закрытых дверей", а полицейским - пренебрежение приоритетом "остановить убийство", неспособность определить офицера, который бы взял на себя командование, долгие попытки найти ключи от дверей, одна из которых, вероятно, была не заперта. Согласно отчету, всего в операции принимали участие 376 силовиков.

Как писала "Страна", расстрел в Ювальде произошел 24 мая.

Мы приводили подробности этой массовой бойни.