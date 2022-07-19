Близкие скончавшегося прошлой осенью Александра Градского не могут найти общий язык из-за наследства артиста. Выяснение ими отношений может привести к появлению новых претендентов на ценности и даже эксгумации тела певца.

Как сообщает издание StarHit, об этом заявил российский художник Никас Сафронов в программе "Хватит слухов!" на ТВЦ.

Проблемы с наследством Градского возникли из-за того, что перед смертью музыкант не успел написать завещание. В результате на наследство претендуют шесть членов семьи: вдова Марина Коташенко и двое ее детей, которым еще нет 18 лет, старшие дети Градского Даниил и Мария (от брака с Ольгой Фартышевой), а также сестра артиста Наталья.

Сафронов считает, что шесть потенциальных наследников не предел и могут появиться другие претенденты на имущество звезды эстрады.

"Еще будут незаконные дети, еще будут его тело эксгумировать, доставать его ДНК и так далее", - предрек художник.

Но даже без появления новых потенциальных наследников интриг вокруг имущества Градского достаточно. В частности, сестра покойного призналась, что не может найти общий язык со вдовой. Переговоры женщин никак не складываются, и дело может дойти до суда.

"Суды будут жаркие: Марина отказывается идти на мировую, собирается отстаивать интересы своих детей. У Дани уже есть серьезный адвокат - Генри Резник, он запретил ему вообще что-либо говорить. Маша сейчас прилетела из Америки. Так что вся компания в сборе. Кроме меня, Наташки!" - цитирует StarHit слова сестры Градского.

Ранее "Страна" рассказывала, какое наследство оставил певец Александр Градский.

Мы также писали, что вскоре после смерти певца на его вдову Марину Коташенко напали трое вооруженных мужчин и похитили у нее 100 миллионов рублей.