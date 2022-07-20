Сирия, которая признала независимость "ЛДНР", приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности.

Об этом со ссылкой на главу МИД страны сообщает государственное сирийское агентство SANA.

"Сирийская Арабская Республика приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение правительства Украины по этому поводу", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 июня Сирия решила признать "независимость и суверенитет" "ДНР" и "ЛНР". Таким образом Сирия стала второй после РФ страной, признавшей эти "республики".

После этого Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией.

Сирия же, в свою очередь, намерена связаться с "ДНР" и "ЛНР" для установления дипломатических отношений.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

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