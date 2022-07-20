В Шри-Ланке парламент избрал нового президента. Им стал Ранил Викрамасингхе, который ранее занимал пост премьер-министра страны.

Об этом сообщает NDTV.

Ранил Викремесингхе во время начала протестов стал исполняющим обязанности президента.

Напомним, весной Шри-Ланка столкнулась с сильнейшим экономическим кризисом.

Начиная с мая страна охвачена массовыми беспорядками из-за проблем с экономикой, роста цен и нехватки топлива. Экономический кризис в стране был вызван дефицитом иностранной валюты в связи с ограничением туристического потока из-за пандемии коронавируса. В результате этого Шри-Ланка не может закупить достаточно топлива. В стране был объявлен дефолт.

В итоге в отставку ушел премьер-министр Махинда Раджапакс вместе со всем правительством.

Участники протестов нападали на чиновников, жгли дома, магазины, здания компаний, принадлежащих членам правящей партии или их близким.

Мы публиковали видео из Шри-Ланки, позволяющие оценить количество протестующих, которые захватили президентский дворец в Форте. По данным СМИ, на протест вышли около 100 тыс. человек, призывая президента Готабая Раджапакса уйти в отставку из-за того, что он не справился с экономическим кризисом в стране.

А пока протестующие купались в бассейне дворца, президент Шри Ланки Готабай Раджапакс покинул страну на самолёте. Он несколько месяцев сопротивлялся призывам к его отставке, а накануне штурма резиденции был вывезен в безопасное место.