Украинский стриминговый сервис Oll.tv прекратил свою работу. На его сайте указано, что произошло это из-за вступления в силу закона об олигархах.

"22 июля в 23:00 сервис Oll.tv приостанавливает трансляцию телеканалов и предоставление услуг абонентам в связи со вступлением в силу дискриминационного закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)», - говорится в заявлении Oll.tv.

Всего на стриминге было собрано 150 зарубежных и украинских телеканалов. Также владельцы платной подписки имели возможность там посмотреть более 15 тысяч различных фильмов и сериалов.

Многие покупали доступ к сервису для просмотра футбольных и других спортивных трансляций. До полномасштабного вторжения в Oll.tv планировали сделать ставку на собственные сериалы.

Oll.tv входило в собственность Рината Ахметова, который недавно отказался от всех своих медиаактивов. Ранее "Страна" разбиралась, почему бизнесмен пошел на такой шаг. Сам же Ахметов назвал это решение вынужденным и связанным со вступлением в силу закона об олигархах.