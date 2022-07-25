В Министерстве внутренних дел Украины думают над созданием реестра лиц, которым было выдано оружие, и над тем, чтобы этот реестр сделать цифровым и доступным на планшете для каждого полицейского, несущего службу на блокпосте.

Об этом в интервью изданию "Телеграф" заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения РФ было роздано большое количество оружия, и это сыграло свою роль в обороне Киева и других городов.

В МВД понимают риски, с которыми связано владение оружием у недостаточно подготовленных людей, - речь идет и о неосторожности, и невнимательности, и опасности для детей.

"Мы думаем сформировать реестр тех лиц, которым выдано оружие, сделать его цифровым, доступным на планшете для каждого полицейского, который несет службу на блокпосте. Чтобы было легко идентифицировать каждую единицу оружия, как отечественного образца, так и трофейную, которая так же должна быть зарегистрирована", - заявил он.

Чиновник уточнил, что это – непростой процесс, и он требует скрупулезного подхода со стороны наших военных. По информации Енина, украинские полицейские изымают большое количество оружия, боеприпасов, даже боевой техники.

Как только ситуация по этому поводу стабилизировалась на Киевщине, в МВД поставили вопрос о контроле над оружием. По его словам, министерство задает эти вопросы и военному командованию, и военным комиссариатам, и полицейским.

Поэтому, по убеждению Енина, вопрос обращения оружия очень важен.

"У Украины нет соответствующего Закона до сих пор. Один сейчас находится в парламенте на рассмотрении, и в рамках его планируется урегулирование ряда вопросов: упрощение определенных процедур по приобретению оружия, сделать контакт между населением и чиновником минимальным, создать электронный реестр оружия, чтобы каждая единица становилась на учет", - отметил он.

Ранее мы писали, что 16 июля президент Владимир Зеленский и глава МВД Денис Монастырский встретились в Офисе президента и обсудили, среди прочего, легализацию владения оружием.

Также "Страна" сообщала, что Владимира Зеленского просят запретить легализацию оружия в Украине. Петиция появилась на сайте президента.