На Донбассе и на Херсонском направлении продолжаются "безрезультатные бои". Российские командиры "продолжают сталкиваться с дилеммой": либо обеспечивать наступление на востоке, либо усиливать оборону на юге Украины.

Об этом пишет британская разведка в новой сводке.

Разведка сообщает, что 18 июля в 10 километрах от границы с Украиной, возле Барвинка Белгородской области РФ, была обнаружена российская база по ремонту военной техники, на которой было размещено не менее 300 поврежденных машин, включая танки, бронетранспортеры и грузовики.

Минобороны Британии делает вывод, что помимо кадровых проблем, Россия, вероятно, "продолжает прилагать усилия по эвакуации и ремонту тысяч боевых машин, которые были повреждены в ходе боевых действий в Украине".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.