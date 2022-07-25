В Лос-Анджелесе произошла перестрелка в популярном парке района Сан-Педро, в результате чего погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

По предварительной информации, стрельба произошла на бейсбольной площадке. Полиция пока не знает, сколько было стрелков, но стрельба стала результатом конфликта между "двумя сторонами".

По данным полиции, в момент стрельбы в парке находилось несколько сотен человек.

Погибли мужчина и женщина, доставленные в больницу с ранениями.

Задержанных и даже ориентировки на них пока нет.

Напомним, на днях в США мужчина с ножом напал на кандидата в губернаторы Нью-Йорка во время митинга. Мужчина с ножом в руке подошел к республиканцу Ли Зельдину, когда тот говорил в микрофон. Политик схватил республиканца за руку, после чего подбежала охрана.

Ранее сообщалось, что расследование установило, что жертвы бойни в техасской школе погибли из-за медлительности полиции. Большинство из 21 жертвы нападения в школе техасского городка Ювальд (США) погибли еще до приезда полиции, но некоторые могли выжить, если бы не медлительность сотрудников правоохранительных органов.