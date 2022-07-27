Утром в среду, 27 июля, жители Коростеня Житомирской области сообщили о звуках взрывов. В регионе в это время была объявлена воздушная тревога.

Коростенская районная военная администрация подтвердила информацию о взрывах, однако речь идет не о вражеской атаке, а о плановых учениях.

"Уважаемые жители Коростенского района! На эту минуту распространена ложная информация о взрывах в городе Коростене. Взрывы звучали, но это не вражеская атака, а проведение обучения военных, которое совпало с воздушной тревогой. Просим не паниковать и не распространять слухи", - заявили в РВА.

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