В распоряжении "Страны" оказались фото задержанного полковника СБУ, который угрожал патрульным автоматом, когда те остановили его в Днепропетровской области.

Подтвердилась информация, что речь идет о начальнике одного из отделов СБУ Луганской области. Задержанный - полковник Евгений Беликов.

Судя по фото, драгер показал - 1,61 промилле, что более чем в восемь раз превышает предельно-допустимую норму содержания алкоголя в крови (0,2 промилле)

Ранее мы публиковали видео, как в городе Каменском Днепропетровской области пьяный полковник СБУ угрожал патрульным автоматом и пытался скрыться.

Напомним, что в июне в Киеве пьяный офицер Генштаба Юрий Бобров устроил стрельбу в сторону детей. В прессе он фигурировал как начальник управления правового обеспечения Генерального штаба. Носит звание полковника юстиции. Чиновник Генштаба угрожал охранникам и посетителям жилого комплекса в Киеве после того, как попал там в ДТП, а у подъезда на момент стрельбы гуляли дети, в которых чуть не попал офицер.

А в Днепре пьяный военный бросил гранату в сторону детей, которые играли во дворе многоэтажки.