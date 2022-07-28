В Киеве за пять месяцев войны зарегистрировано рекордное количество бракосочетаний. С 24 февраля по 23 июля 2022 было создано 9120 новых семей, что почти в 8 раз больше показателя предыдущего года.

Об этом сообщает столичное управление Минюста.

Для сравнения, в прошлом году за этот же период в Киеве женилось всего 1110 пар.

"Психологи объясняют такую ​​решимость влюбленных желанием справиться со стрессом на фоне войны. Ведь все мы поняли, что реально только сегодня, ведь что будет завтра - неизвестно, а беззаботного вчера уже нет. Поэтому все больше пар не оттягивают свадьбу, а принимают скорые решения", - говорится в сообщении.

Также этому способствует упрощение официальной процедуры регистрации браков во время войны дополнительно побуждает влюбленных жениться чаще. Жениться теперь можно по Zoom или в любом ЗАГСе страны без месячного ожидания.

А военнослужащие, полицейские, работники учреждений здравоохранения и другие определенные категории могут зарегистрировать брак онлайн, без личного присутствия.

Факт регистрации брака также может удостоверяться актом о заключении брака, составленным непосредственно командиром/руководителем на месте службы/работы, руководителем учреждения здравоохранения.

Отметим, что всего в Украине за время войны зарегистрировали более 100 тысяч браков.

Тем временем на сайте президента набрала 25 000 голосов петиция о легализации однополых браков в Украине.