В Украине в первой половине 2022 года, которая почти вся прошла под взрывы российских ракет, зарегистрировали более 100 тыс. браков.

Об этом сообщили в Минюсте.

Активней всего новые браки регистрировались в Днепропетровской области: более 13 тыс. пар.

Также среди лидеров: Киев (9749), Одесская (7699), Львовская (6181) и Киевская (6025) области.

Напомним, что в начале марта Минюст упростил процедуру регистрации брака для военных, разрешив им жениться заочно.

А для обычных украинцев разрешили заключать брак в течение одного дня через Zoom или даже через "Дию".

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