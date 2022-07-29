Глава минфина США Джаннет Йеллен заявила, что ситуация в экономике США не подходит под определение рецессии после падения два квартала подряд.

"Большинство экономистов и американцев определяют рецессию похоже: ощутимая потеря рабочих мест и массовые сокращения, закрытие бизнесов, замедление активности частного сектора, семейные бюджеты под напряжением, широкое ослабление экономики. Это не то, что мы видим сейчас в экономике", - сказала Йеллен журналистам.

В четверг Бюро экономического анализа США сообщило, что по первой оценке американский ВВП во втором квартале 2022 года сократился на 0,9% в пересчете на год. Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале), что технически свидетельствует о рецессии в стране.

Однако Йеллен на это заявила, что "это не экономика, которая находится в рецессии" и "мы переживаем переходный период, когда рост замедляется, и это необходимо и целесообразно".



Президент Джо Байден со своей стороны заявил, что рецессии в экономике США нет.