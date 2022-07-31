Существует угроза, что украинский урожай этого года будет вдвое меньше обычного. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский у себя в Twitter.

"Наша главная цель - не допустить глобального продовольственного кризиса, вызванного российским вторжением. Находим альтернативный способ доставки зерна", - сообщил в соцсети Зеленский.

Скриншот: Twitter/Володимир Зеленський

Напомним, вывоз украинского зерна стал возможным благодаря тому, что в Стамбуле 22 июля был подписан пакет документов, который открывает зерновой коридор из Украины и гарантирует безопасность транспортировки украинского зерна по Черному морю. Гарантами выступили ООН и Турция.

Однако менее, чем через сутки после подписания договора, гарантирующего безопасность, РФ ударила по порту Одессы. Но несмотря на удар Украина все равно планирует вывозить из портов Одесской области 3 миллиона тонн зерна каждый месяц.

Уже 3 августа первый караван из 16 сухогрузов достигнет территориальных вод Турции. Караван будут сопровождать беспилотники. Кроме того, прохождение судов с зерном будут отслеживать с помощью спутников представители стамбульского Совместного координационного центра.