Российский президент Владимир Путин, в воскресенье, 31 июля, в День российского военно-морского флота, подписал новую морскую доктрину РФ.

Текст документа еще не опубликован, но в изложении его дают российские информагентства.

В частности, документ предполагает, что Россия может применить военную силу для реализации своих интересов в Мировом океане "при исчерпании дипломатических возможностей".

Курс США на доминирование в мировом океане является основным вызовом национальной безопасности РФ, говорится в тексте.

Определяющим фактором в отношениях с НАТО доктрина определяет "неприемлемость продвижения инфраструктуры альянса к российским границам".

Отмечается необходимость развития отношений с государствами Ближнего Востока и Северной Африки. Доктрина также предусматривает активизацию России в Арктике - на архипелагах Шпицберген, Земля Франца Иосифа, Новая Земля и острове Врангеля.

Напомним, сегодня Путин заявил, что в ближайшие месяцы вооружит флот гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Ранее "Страна" писала, что в июне на саммите НАТО была принята декларация, по которой РФ признана наиболее значительной и непосредственной угрозой безопасности союзников.