В ночь с 1 на 2 августа американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска провели безуспешные наземные штурмы населенных пунктов южнее и юго-восточнее Бахмута.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

Уточняется, что севернее Славянска и в районе Северска российские войска не вели наступательных операций. Российские силы перебрасывают части Восточного военного округа из района Славянска для поддержки оборонительных позиций вдоль южной оси, говорится в отчете.

Институт также пишет, что российские войска предприняли безуспешные наземные атаки на Авдеевку и Пески.

Кроме того, указывается, что 1 августа российские войска провели ограниченную и безуспешную разведывательную операцию боем в неустановленном районе в Харьковской области.

Сообщается также, что украинские морские пехотинцы взяли в плен 11 российских военнослужащих после проведения локальной контратаки в неустановленном районе Херсонской области.

Война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.