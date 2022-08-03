Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к мирному соглашению для прекращения войны в Украине, но "на своих условиях", которые "хорошо известны".

Его цитируют российские СМИ.

В марте, напомним, Россия выдвигала в качестве условий Украине объявление нейтрального статуса, признание потери Крыма и Донбасса, сокращение армии, расширение прав русского языка.

Также сообщалось, что экс-канцлер Шредер, который недавно встречался с Путиным, заявил, что Кремль хочет переговоров по Украине.

Кроме того, писали, что помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что после возобновления переговоров с Украиной, условия РФ будут "совершенно другие".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.