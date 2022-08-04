Северодончанка Карина Воронова более трех месяцев не может забрать дочь из временной итальянской опеки.

Об этом сообщает "Суспильне".

По данным издания, старшая дочь Карины – спортсменка, поэтому она с бабушкой поехала на спортивные тренировки в Италию. В Италии девочке назначили временного местного опекуна. Когда мать уехала забирать ребенка, дочь ей не отдали. Теперь Карина должна через суд доказать, что она законная мать.

"Против нас выступает опека. Она выразила недоверие к справкам из посольства, к тому, каким способом мы их получили", – объясняет Карина.

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