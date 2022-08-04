Новым пресс-секретарем Министерства обороны США станет генерал Военно-воздушных сил США Патрик Рейдер.

Об этом заявил глава Пентагон Ллойд Остин. Его заявление 4 августа опубликовал Пентагон.

"Сегодня я назвал генерала Патрика Райдера следующим пресс-секретарем Пентагона. Он сыграет важную роль, возглавив наши усилия по предоставлению своевременной и точной информации СМИ, а через средства массовой информации - американскому народу", - отметил Остин.

Он добавил, что сейчас Райдер занимает должность директора по связям с общественностью Департамента ВВС. Следующие несколько недель он проведет, передавая свои обязанности преемнику. А на новую должность вступит в конце месяца.

С 2013 по 2016 годы Рейдер был пресс-секретарем у Ллойда Остина, когда тот руководил Центральным командованием США. В 2017–2019 годах Рейдер состоял на должности высокопоставленного представителя Комитета начальников штабов американских вооруженных сил.

По данным CNN, Райдер продолжит оставаться действующим военным и после назначения, из-за чего ситуация приобретает "деликатный характер".

В Пентагоне утверждают, что подобные случаи уже имели место в прошлом, а значит, проблем с назначением нового пресс-секретаря возникнуть не должно.

Как писала "Страна", в мае президент США Джо Байден назначил пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби координатором совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям. В новой должности Кирби занялся межведомственным взаимодействием.

Также мы сообщали, что новым пресс-секретарем Белого дома недавно стала афроамериканка Карин Жан-Пьер.