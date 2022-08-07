В морги Киевской области в период с 15 июня по 27 июля поступило более 270 тел погибших из разных областей Украины, в том числе с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Тела осмотрены, однако большинство из них остается неустановленными. В целях идентификации погибших в следственном управлении полиции Киевской области определены следователи и специальный номер телефона для поиска родных.

Если вы разыскиваете близких, необходимо создать СМС или сообщение в Viber/WhatsApp/Telegram на этот номер +380936684014. Также важно добавить фото, в том числе особых примет, татуировок, личных вещей.

Информация для идентификации тела, которую нужно указать в сообщении следователям:

Фамилия, имя отчество и дата рождения разыскиваемого лица;

Рост, размер обуви, размер одежды;

Наличие украшений (кольца, цепочки, кулоны, жетоны, крестики, часы и прочее);

Фото пропавшего лица;

Татуировка (подробное описание) - фото;

Особые приметы внешности (большие щели между зубами, вставные зубы, отсутствие зубов, вставленные пластины в кости, отсутствие или сросшиеся пальцы на ногах или руках);

Личные вещи и документы, которые могли быть при лице (телефоны, паспорт, водительское удостоверение и прочее);

Номер телефона, которым пользовалось пропавшее лицо;

Номер телефона контактного лица.

Отправлять данное сообщение рекомендуется в смс или Viber/WhatsApp/Telegram на номер +380936684014.

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