Полиция Киевской области просит помочь опознать тела погибших украинских защитников
В морги Киевской области в период с 15 июня по 27 июля поступило более 270 тел погибших из разных областей Украины, в том числе с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Тела осмотрены, однако большинство из них остается неустановленными. В целях идентификации погибших в следственном управлении полиции Киевской области определены следователи и специальный номер телефона для поиска родных.
Если вы разыскиваете близких, необходимо создать СМС или сообщение в Viber/WhatsApp/Telegram на этот номер +380936684014. Также важно добавить фото, в том числе особых примет, татуировок, личных вещей.
Информация для идентификации тела, которую нужно указать в сообщении следователям:
- Фамилия, имя отчество и дата рождения разыскиваемого лица;
- Рост, размер обуви, размер одежды;
- Наличие украшений (кольца, цепочки, кулоны, жетоны, крестики, часы и прочее);
- Фото пропавшего лица;
- Татуировка (подробное описание) - фото;
- Особые приметы внешности (большие щели между зубами, вставные зубы, отсутствие зубов, вставленные пластины в кости, отсутствие или сросшиеся пальцы на ногах или руках);
- Личные вещи и документы, которые могли быть при лице (телефоны, паспорт, водительское удостоверение и прочее);
- Номер телефона, которым пользовалось пропавшее лицо;
- Номер телефона контактного лица.
Отправлять данное сообщение рекомендуется в смс или Viber/WhatsApp/Telegram на номер +380936684014.
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