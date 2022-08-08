В новой стратегии США в отношении Африки сделан акцент на помощи континенту в развитии демократии.

Об этом сообщил 8 августа высокопоставленный представитель администрации во время телефонного брифинга.

По его словам, в документе изложены четыре основных цели:

развитие демократии,

взращивание открытого общества,

восстановление после пандемии,

обеспечение возможностей для экономики.

Разработкой стратегии занимались профильные эксперты и дипломатические миссии США в регионе. При этом в документе не описаны отношения Африки с Россией и Китаем. Чиновник уточнил, что стратегия сфокусирована на отношениях США с регионом. Он признает, что в сотрудничестве с африканским континентом заинтересованы многие страны.

Представитель администрации также добавил, что документ не содержит значительных перемен в политике США.

Ранее "Страна" сообщала, что на саммите НАТО приняли стратегию до 2030 года. Ядерные силы остаются в ней наивысшей гарантией безопасности Альянса.

Между тем в ЦРУ сообщили, что главным приоритетом станет противодействие Китаю, а не борьба с терроризмом.