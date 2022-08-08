США разработали новую стратегию в отношении Африки и собираются развивать там демократию
В новой стратегии США в отношении Африки сделан акцент на помощи континенту в развитии демократии.
Об этом сообщил 8 августа высокопоставленный представитель администрации во время телефонного брифинга.
По его словам, в документе изложены четыре основных цели:
- развитие демократии,
- взращивание открытого общества,
- восстановление после пандемии,
- обеспечение возможностей для экономики.
Разработкой стратегии занимались профильные эксперты и дипломатические миссии США в регионе. При этом в документе не описаны отношения Африки с Россией и Китаем. Чиновник уточнил, что стратегия сфокусирована на отношениях США с регионом. Он признает, что в сотрудничестве с африканским континентом заинтересованы многие страны.
Представитель администрации также добавил, что документ не содержит значительных перемен в политике США.
Ранее "Страна" сообщала, что на саммите НАТО приняли стратегию до 2030 года. Ядерные силы остаются в ней наивысшей гарантией безопасности Альянса.
Между тем в ЦРУ сообщили, что главным приоритетом станет противодействие Китаю, а не борьба с терроризмом.