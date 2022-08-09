Президент Украины Владимир Зеленский лишил президентской стипендии чемпиона зимних Олимпийских игр 1992 года по фигурному катанию Виктора Петренко. Причина - его выступление в России, которое произошло после начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Офис президента.

Петренко выступил на ледовом шоу "Аленький цветочек" в Сочи.

Поступок Петренко также осудили в Национальным олимпийским комитетом и Украинской федерацией фигурного катания.

Петренко прекратил участвовать в развитии общественного физкультурно-спортивного движения и подготовке украинских сборных по олимпийским видам спорта.

Следовательно, спортсмена решили лишить стипендии, которую президент ему назначил 28 июня 2022 года.

В 1992 году украинский фигурист Виктор Петренко выиграл золото на Олимпиаде во французском Альбервилле. Спортивную карьеру он закончил давно, сейчас ему 53 года.

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