В селе под Кременчугом не включали сирены воздушной тревоги ночью, чтобы они не мешали спать
В одном из сел Кременчугского района Полтавской области ночью не включают сирены воздушной тревоги, чтобы они не мешали спать.
Об этой проблеме главе Кременчугского РВА сообщили журналисты, передает издание "Программа Плюс".
С проблемой столкнулись жители села Градижской территориальной громады. Они сообщили, что сельский голова отказывается включать сирены ночью, потому что это мешает спать.
Сейчас комиссия отрабатывает обращение. С поселковым головой собираются провести разъяснительную беседу.
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