В одном из сел Кременчугского района Полтавской области ночью не включают сирены воздушной тревоги, чтобы они не мешали спать.

Об этой проблеме главе Кременчугского РВА сообщили журналисты, передает издание "Программа Плюс".

С проблемой столкнулись жители села Градижской территориальной громады. Они сообщили, что сельский голова отказывается включать сирены ночью, потому что это мешает спать.

Сейчас комиссия отрабатывает обращение. С поселковым головой собираются провести разъяснительную беседу.

Напомним, что ранее мы писали, что в сотнях микрорайонов Харькова не работают сирены воздушной тревоги.

Также мы разбирались, почему ТРЦ игнорируют воздушные тревоги и изменит ли ситуацию удар по Кременчугу.

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