Появились фото украинских военнослужащих, тренирующихся в Британии вести бои в городской застройке.

Снимки публикует издание Defence News.

"Сотни новобранцев украинской армии тренируются, чтобы освободить Украину от российского вторжения, но они делают это на расстоянии более 1000 миль в Англии. Они входят в число 10 000 украинских солдат, которых британские военные обязались обучить в течение 120 дней. Войска проводят несколько недель на базе на юге Англии, изучая навыки, включая меткую стрельбу, первую помощь на поле боя и боевые действия в городских условиях. Более 1000 британских военнослужащих участвуют в учебной миссии, которая проходит на четырех базах по всей стране", - пишет издание.

Тем временем война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

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