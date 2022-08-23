В Индии, в северо-восточном штате Бихар, группа мошенников открыла фальшивый полицейский участок в здании отеля. Почти год мошенники имитировали деятельность правоохранительных органов.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Сотрудники этого участка носили полицейскую форму, значки и оружие. Кроме того, они наняли массовку для имитации работы офицеров. Актеры массовки получали 500 рупий в день (примерно 230 гривен).

В участок приходили местные жители, которые платили деньги за рассмотрение их дел и жалоб. Граждане, желавшие решить вопросы с жильем и трудоустройством, платили взятки "полицейским", чтобы те им помогли.

Липовый полицейский участок просуществовал в отеле восемь месяцев. Интересно, что он находился буквально в 500 метрах от дома настоящего шерифа полиции.

Мошенников разоблачили, когда настоящий сотрудник полиции заметил, что два фейковых офицера вместо табельного оружия носят пистолеты, изготовленные в местной мастерской.

Правоохранители задержали шестерых членов банды, но организатор всей этой схемы по-прежнему на свободе.

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