В Орловской области России швырнули "коктейль Молотова" в здание местной администрации. При тушении один человек получил ожоги.

Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков в Телеграм-канале.

Чиновник связал эту акцию с Днем Независимости Украины: "Если кто-то решил так отметить День Независимости Украины, то говорю еще раз – мы как помогали нашей армии, участвующей в "спецоперации", так и продолжим помогать", - написал он.

Поджигателя, бросившего зажигательную смесь, ищут.

Ранее мы показывали видео, как мужчина бросает коктейль Молотова в Кремль.

Также сообщали, как "коктейль Молотова" в машину ОМОНа бросили в центре Москвы.

Тем временем, в Украине уже полгода продолжается война. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

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