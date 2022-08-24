В Орловской области РФ кинули "коктейль Молотова" в здание администрации. Губернатор связал это с Украиной
В Орловской области России швырнули "коктейль Молотова" в здание местной администрации. При тушении один человек получил ожоги.
Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков в Телеграм-канале.
Чиновник связал эту акцию с Днем Независимости Украины: "Если кто-то решил так отметить День Независимости Украины, то говорю еще раз – мы как помогали нашей армии, участвующей в "спецоперации", так и продолжим помогать", - написал он.
Поджигателя, бросившего зажигательную смесь, ищут.
Ранее мы показывали видео, как мужчина бросает коктейль Молотова в Кремль.
Также сообщали, как "коктейль Молотова" в машину ОМОНа бросили в центре Москвы.
Тем временем, в Украине уже полгода продолжается война. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.
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