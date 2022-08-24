Третий президент Украины Виктор Ющенко стал дедушкой в пятый раз. Несколько дней назад у его старшего сына Андрея родился сын, которого также назвали Андреем.

Об этом он рассказал в интервью УП.

Теперь у 68-летнего Ющенко пять детей и пять внуков. Говорит, что роды проходили в Украине, и старший сын с женой и новорожденным сыном остаются в Киеве. Старшая дочь занимается гуманитарными проектами и волонтерством, а младшие дочери, которые учатся за границей, сейчас приехали в Украину на каникулы.

Только младший сын с женой уехали готовиться к учебе в университете. Вероятно, за границей.

"Жена с меньшим сыном в университет поехали. Дочь старшая приехала, объездила несколько стран по гуманитарному проекту, приехала. Сейчас в терробороне и ведет гуманитарный проект вместе с терробороной, например. Я думаю, что ничего удивительного здесь нет, как все", - рассказал Ющенко.

Ранее Ющенко рассказывал, что будет отправлять "Бандеровский" и "Шевченковский" мёд на передовую украинской армии. Он говорит, что мед был собран на пасеках земли великих украинцев: Шевченковский мед был собран в Моринцах, Бандеровский – в родном селе Степана Андреевича Старом Угринове.